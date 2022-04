Gazzetta - Futuro Ibra: se dovesse optare per il ritiro, potrebbe restare al Milan come ambasciatore del club o nello staff di Pioli

MilanNews.it

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che, se dovesse optare per il ritiro dal calcio giocato, lo svedese potrebbe comunque proseguire la sua avventura in rossonero con un altro ruolo (ad esempio come ambasciatore del club di via Aldo Rossi o con un ruolo nello staff tecnico di Stefano Pioli).