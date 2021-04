Donnarumma è legato al Milan, il club che lo ha cresciuto e per cui tifa da sempre. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, non vorrebbe andarsene a costo zero. Però vorrebbe avere la certezza di giocare la Champions la prossima stagione. L'esito di questa vicenda, dunque, potrebbe dipendere dal finale di stagione della squadra di Pioli.