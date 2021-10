Gazzetta - Giroud deve ritrovare brillantezza, ma non dovrebbero esserci imprevisti per Milan-Verona

Olivier Giroud aveva iniziato alla grande la sua stagione, ma poi è stato fermato prima dal Covid e poi dal mal di schiena: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese sta smaltendo il suo problema fisico e dovrà sfruttare questa sosta per ritrovare la brillantezza di qualche settimana fa. L'ex Chelsea dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione di Pioli per il match contro il Verona del prossimo 16 ottobre.