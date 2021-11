Gazzetta - Gli alibi del Milan: un po’ di stanchezza e poca esperienza

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del Milan contro il Porto, soffermandosi poi sui singoli. Hanno deluso in troppi, osserva la rosea: Leao, Calabria, Bennacer, Saelemaekers... Solo Tonali, il migliore, ha disputato un’ottima partita. Insomma, contro il Porto nessuna traccia del Milan dominante di domenica scorsa. Gli alibi, comunque, non mancano: Leao è stanco (le ha giocate tutte), Diaz non ancora al top dopo il Covid. E poi l’esperienza che manca a una squadra giovane come quella rossonera.