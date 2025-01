Gazzetta: "I signori delle coppe. Inzaghi-Conceiçao, chi vince supera la prova del nove"

La finale di questa sera vedrà affrontarsi due ex compagni di squadra alla Lazio, che in occasione del loro ultimo incontro non si sono di certo risparmiati nel mandarsele a dire. Sergio Conceiçao, così come Simone Inzaghi, hanno detto nel corso delle rispettive conferenze stampa che è tutto risolto, non ci sono problemi, anche se durante la partita tutto sarebbe concesso, anche perché questa sera in palio non ci sono 3 punti, ma un trofeo, il primo della stagione, la Supercoppa Italiana.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha fatto un approfondimento sugli allenatori di Milan ed Inter, definendoli i "Signori delle coppe", visto che entrambi hanno fatto delle gare secche i punti di forza delle proprie carriera. Non solo, la rosea ha anche scritto che "chi vince supera la prova del nove", perché in palio, forse, soprattutto lato Milan, in palio non c'è solo un semplice trofeo, ma anche il "dominio", se così vorremmo definirlo, di una città intera, almeno fino al prossimo derby.