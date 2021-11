Gazzetta - Ibra, l'intesa con Pioli ha rafforzato il legame con il Milan

La stima e l’intesa con Pioli hanno contribuito non poco a rafforzare il legame tra Ibra e il Milan nella sua seconda vita rossonera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del possibile rinnovo dell'attaccante svedese. Ora che l'allenatore si appresta a prolungare il suo rapporto con il club, l’asse non potrà che rafforzarsi. Zlatan - sottolinea la rosea - era e resta il suo punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, e in futuro potrebbe supportare Pioli da dirigente.