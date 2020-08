Gazzetta - Ibra sbarca in città, ma è giallo sulla maglia

Ibrahimovic è atteso a Milano in giornata. Non ci sono più dubbi sul rinnovo dello svedese, che firmerà un contratto da 7 milioni di euro per un anno. Ora la domanda è un’altra: quale numero sceglierà? Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Zlatan si sta divertendo a mischiare le carte: la scelta sembrava essere caduta sul 9, ma l’attaccante ieri ha pubblicato sui social un fotomontaggio che lo ritrae con addosso l’11, il numero dello scudetto del 2011. Dal Milan filtra che il giallo si scioglierà solo quando Ibra rimetterà piede in città.