Primo derby da titolare per Bennacer, uno dei punti fermi della squadra di Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella gara col Verona il Milan ha sofferto l’assenza di Ibra, ma anche di un “play” come l’algerino. I rossoneri dipendono da Zlatan, dunque, e forse anche un po’ da Bennacer.