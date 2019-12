Dopo aver presentato un’offerta da 6 milioni di euro complessivi per diciotto mesi, il Milan aspetta una risposta da Zlatan Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri ritengono di aver fatto il massimo e non intendono partecipare ad aste. La società milanista, dunque, non giocherà al rialzo e spera che il legame di Ibra con il Milan possa fare la differenza.