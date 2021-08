Gazzetta - Il Milan punta su Leao: Pioli sta cercando di valorizzarlo

Nell'ultima amichevole giocata a Trieste, mister Pioli ha voluto provare Leao da "ala" nel 4-4-2, ma l'esperimento non è riuscito benissimo. Il portoghese, contro la Sampdoria, tornerà ad agire da esterno sinistro nel 4-2-3-1, ruolo che meglio si adatta alle sue caratteristiche. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante deve ancora mostrare le sue qualità, ma non si può dire che il Milan gli abbia messo fretta: il club punta ancora su di lui e Pioli sta cercando in tutti i modi di valorizzarlo.