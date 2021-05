Gazzetta - Il vento rossonero è girato in direzione Champions

Il vento rossonero è girato in direzione Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di ieri. Il Diavolo - si legge - se ne torna a casa da Torino con 10 gol in 2 partite, soprattutto con 6 punti pesantissimi. Il traguardo Champions si avvicina, ma non è ancora stato tagliato. Il gruppo ha risposto alla grande: senza Ibrahimovic, ieri Rebic e i suoi fratelli hanno confezionato 7 gol in 90 minuti, un’abbondanza che in Serie A non si vedeva dal ‘96 (7-1 alla Cremonese), in trasferta addirittura dal ‘92 (7-3 a Firenze).