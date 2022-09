Gazzetta: "Insostituibile Giroud. Milan, gioca sempre Olivier: non si ferma da dicembre"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Insostituibile Giroud. Milan, gioca sempre Olivier: non si ferma da dicembre": titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che il francese è diventato una certezza di Pioli e sabato ad Empoli giocherà la sua decima gara da titolare in questo inizio di stagione. L'ultima volta che l'ex Chelsea e Arsenal non è sceso in campo con la maglia rossonera risale a Udinese-Milan dell'11 dicembre 2021. Da allora, Giroud ha collezionato 34 presenze consecutive tra campionato e coppe.