Gazzetta - Italia, ora serve un ricambio: la difesa è il reparto con più problemi, anche Donnarumma non è più lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la clamorosa eliminazione dal prossimo Mondiale in Qatar, è il momento di una rivoluzione importante nella Nazionale italiana, indipendentemente da chi sarà il ct. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega stamattina che il reparto in cui servirà il ricambio maggiore è certamente la difesa, mentre in porta l'Italia spera di ritrovare preso il vero Gigio Donnarumma e non quello incerto di questa stagione. A centrocampo e in attacco sembrano esserci meno problemi e più giovani talenti da lanciare.