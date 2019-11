Gazzetta - Kessié disturbato da episodi di razzismo e in disaccordo con scelte tecniche

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan a gennaio c’è sicuramente Kessié. Dalla sua eventuale cessione (tra cartellino e risparmio sull’ingaggio), la società rossonera potrebbe ricavare 35 milioni, cifra di tutto rispetto da reinvestire poi sul mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’ivoriano c’era stata un’offerta dal Monaco e ci sono stati contatti con club inglesi. Disturbato - fanno sapere dal suo entourage - da episodi di razzismo e in disaccordo con le scelte tecniche, ora Kessié è pronto per altri lidi.