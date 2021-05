Gazzetta - L'Al-Duhail offre un contratto a Calhanoglu: il Milan non è stato avvisato

I dirigenti del Milan non sono stati avvisati della possibile trattativa tra l’Al-Duhail e Calhanoglu. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega che la prassi, in questi casi, vuole che quando un club intende raggiungere un accordo con un calciatore prossimo alla scadenza, deve informare il proprietario del cartellino. Ad oggi questo non è avvenuto, ma non è da escludere che la società qatariota possa uscire ufficialmente allo scoperto nei prossimi giorni.