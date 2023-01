Gazzetta - La dirigenza è sicura: Pioli è l'uomo giusto per uscire dall'incubo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, dopo l'incontro tra Maldini, Massara e Furlandi nel post partita di Milan-Sassuolo, a cui poi si è aggiunto Pioli, ha portato ad un esito: l'allenatore rossonero non è in discussione ed è l'uomo giusto per uscire dall'incubo. Nessuno meglio di lui sa come risolvere la situazione, scrive la rosea.