Gazzetta: "La squadra di Allegri: ecco nove fedelissimi per rilanciare il Milan"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "La squadra di Allegri: ecco nove fedelissimi per rilanciare il Milan". In attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare i primi di luglio, la Rosea rivela chi potrebbe far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri per la sua seconda avventura in rossonero:

- Marco Landucci, suo storico vice

- Simone Folletti, preparatore atletico

- Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico

- Francesco Magnanelli, collaboratore tecnico

- Maurizio Trombetta, collaboratore tecnico

- Claudio Filippi, preparatore dei portieri

- Stefano Grani, fisioterapista

- Emilio Doveri, osservatore

- Roberto Bosco, osservatore