Gazzetta - Leao, che inizio: 4 gol e 4 assist! Come lui solo Messi e Neymar

Quattro gol e quattro assist. Che inizio di campionato per Rafa Leao, che viaggia ai ritmi dei più grandi d'Europa. Come lui, scrive la Gazzetta dello Sport, solo Messi, Neymar e Ouattarda del Lorient. Nel momento del bisogno, il portoghese c'è sempre: prima l'assist per il gol di Rebic, poi la bellissima rete che ha chiuso la partita con l'Empoli.