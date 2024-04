Gazzetta - Leao croce e delizia del Milan. Ma gli estimatori non gli mancano...

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao resta croce e delizia del Milan: in questa stagione, l'attaccante portoghese ha alternato grandi momenti a passaggi a vuoto importanti, come nelle due partite di Europa League contro la Roma. Nelle scorse settimane, il numero 10 milanista ha ribadito più volte il suo amore per il club rossonero, ma gli estimatori non gli mancano: piace infatti sempre molto al PSG, al Chelsea e al Manchester United.

Ricordiamo che nel contratto di Leao con il Milan è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Solo un'offerta di questo tipo (o poco distante) potrebbe convincere il Diavolo a lasciar partire Rafa che sta per concludere la sua stagione più controversa da quando veste la maglia rossonera.