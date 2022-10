Gazzetta - Leao, mister Pioli pensa a un turno di riposo: Origi-Rebic in avanti

MilanNews.it

Secondo l'indiscrezione riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli starebbe pensando non solo di far riposare Olivier Giroud (anche in vista di Zagabria) ma anche Rafael Leao: entrambi hanno giocato praticaemente sempre quest'anno. Al loro posto sono pronti a giocare in coppia Ante Rebic e Divock Origi, con il croato che dovrebbe prendere il posto del portoghese sulla sinistra e l'ex Liverpool pronto per sistemarsi come unica punta.