Gazzetta - Luis Alberto, oggi il colloquio con Tare: se arriveranno le scuse, lo spagnolo andrà in ritiro

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura anche il nome di Luis Alberto. Il giocatore spagnolo era stato avvicinato ai rossoneri per la rottura con la Lazio in tema di ritiro. A tal proposito secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, quest'oggi ci sarà un colloquio tra il giocatore e Tare:se arriveranno le scuse, lo spagnolo andrà in ritiro altrimenti sarà messo sul mercato.