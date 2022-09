Gazzetta - Maignan, esami in mattinata con la Francia e poi il rientro a Milano

MilanNews.it

Mike Maignan è stato costretto a uscire durante l'intervallo della partita di Nations League di ieri sera tra Francia e Austria. Il portiere del Milan ha accusato una fitta al polpaccio di cui ancora non è chiara l'entità. Per scoprirlo, secondo quanto riporta questa mattina la versione online della Gazzetta dello Sport, Mike sosterrà in mattinata degli esami con la nazionale francese per poi fare ritorno in giornata a Milano dove verrà preso in carico dallo staff medico rossonero.