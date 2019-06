Gazzetta - Maldini-Boban, ecco il patto della rinascita

Un Milan che possa tornare a dominare nel minor tempo possibile. È questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo impresso nella mente di Boban e Maldini. I due sanno che la strada non sarà semplice, ma hanno ben chiaro un concetto: il Milan è il Milan, deve pensare da Milan ed essere trattato da Milan. Sempre, anche in tempi bui come questo. È di questa missione - sottolinea la rosea - che Boban e Maldini hanno discusso dopo l’addio di Leonardo, per stringere il patto della rinascita.