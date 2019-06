La Uefa ha sospeso il procedimento che riguarda il Milan in attesa della sentenza del Tas. A prescindere da quando si pronunceranno da Losanna e Nyon, il mercato estivo dovrà osservare le rigide regole di austerity già chiarite dal club. Sotto questo aspetto - scrive La Gazzetta dello Sport - non cambia nulla: i tifosi non dovranno farsi grandi illusioni