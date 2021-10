Gazzetta - Milan, alle porte un incontro con Romagnoli per il rinnovo

È alle porte un incontro con Alessio Romagnoli. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del capitano milanista, il cui contratto con il club scadrà il prossimo 31 giugno. Come riporta la rosea, il vertice con l’entourage del difensore servirà per capire se può ancora avere un futuro in maglia rossonera. Maldini e Massara dovranno discutere con Raiola, manager di Romagnoli, e non sarà certo una passeggiata.