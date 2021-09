Gazzetta - Milan, col Liverpool un k.o. che servirà per ripartire con maggiore slancio

Anfield è stata un’illusione per il Milan, ma non tutto si è perso al gol del definitivo 3-2 Henderson. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra di Pioli non è affondata dopo i primi minuti di tempesta e ha saputo rialzarsi, riconquistando campo e fiducia. La sconfitta non segna un passo indietro nel percorso rossonero di crescita, che in questo inizio stagione procede ancora più spedito: semmai è uno stop momentaneo - osserva la rosea - che servirà da lezione per ripartire con maggiore slancio.