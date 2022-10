Gazzetta - Milan, contro la Dinamo torna Tonali in mezzo al campo

MilanNews.it

Dopo aver riposato per 90 minuti contro il Monza in campionato, Sandro Tonali è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo: il giovane centrocampista rossonero sarà infatti di nuovo titolare domani sera in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Al suo fianco ci sarà ovviamente Ismael Bennacer. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetat dello Sport.