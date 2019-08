Gazzetta - Milan, da Leao risposte sorprendenti

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul neoattaccante rossonero, Rafael Leao. Come riporta la rosea, il giovane portoghese è stato una folgorazione per la rapidità con cui si è subito inserito nel gruppo. La velocità e la forza sono le caratteristiche che i test atletici riferiscono essere le sue specialità. E non è un dato banale, tanto che è motivo di sorpresa anche per lo staff rossonero: un attaccante di quasi un metro e novanta che si muove con incredibile rapidità. Altrettanto velocemente Leao sembra essersi inserito nei nuovi schemi. La prima vera partita sarà sabato contro il Feronikeli, in Kosovo: al debutto assoluto seguirà solo un’altra prova amichevole, il 17 agosto contro il Cesena, prima dell’esordio vero.