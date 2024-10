Gazzetta - Milan e Inter, ecco quanto costano San Siro e le aree limitrofe: 200 milioni

Non è ancora ufficiale, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, che riporta fonti governative, la valutazione che l’Agenzia delle Entrate farà al Comune di Milano dell’impianto di San Siro e delle aree limitrofe individuate da Inter e Milan per la costruzione di un nuovo stadio è di 200 milioni di euro. Formalmente l’Agenzia si esprimerà nei prossimi giorni, tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre. Questo è uno step decisivo in quanto precede la formalizzazione della manifestazione d’interesse per l’acquisto da parte dei due club milanesi.

Cosa pensano Milan e Inter di questa valutazione? Da quello che filtra, per i rossoneri la cifra è alta, mentre il club nerazzurro ritiene che sia un numero degno di essere approfondito, nonostante sia più alto di quanto ritenuto congruo. Da Palazzo Marino hanno però già più volte sottolineato che la valutazione non potrà essere oggetto di contrattazione (non ci può essere trattativa tra Comune di Milano e club perché si tratta di beni erariali).