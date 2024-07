Gazzetta - Milan, ecco lo staff di Fonseca. Addii e nuovi arrivi tra i fisioterapisti

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che ad aiutare Paulo Fonseca al Milan c'è uno staff numeroso e rivoluzionato. I suoi uomini sono Tiago Leal (allenatore in seconda), Paulo Ferreira e Paulo Mourao (collaboratori tecnici), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri) e Nelson Duarte (match analyst). A loro vanno aggiunti anche altri due match analyst, vale a dire Giorgio Tenca e Igor Quaia, e il preparatore atletico Filippo Nardi.

Importanti novità erano state annunciate anche nello staff medico e così è stato: nel reparto dei fisioterapisti, per esempio, ci sono stati gli addii di Paesanti, Morosi e Rossetti dopo anni al lavoro a Milanello. Tra i nuovi arrivati c'è anche Leonardo Belotti, ex Sassuolo. Tra i preparatori dei portieri della prima squadra non ci sarà Tony Roberts.