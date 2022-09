Gazzetta - Milan, Florenzi si è operato: il terzino spera di tornare in campo a fine gennaio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sfida di campionato in casa del Sassuolo, Alessandro Florenzi ha riportato un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. L'operazione è stata effettuata ieri in Finlandia e lo stop del terzino sarà di circa cinque mesi. Il giocatore spera di tornare in campo a fine gennaio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.