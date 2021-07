Gazzetta - Milan, Giroud dovrebbe riunirsi ai nuovi compagni il 26 luglio

E' ormai fatta per l'arrivo al Milan di Olivier Giroud, l'accordo con il Chelsea è stato trovato, mancano gli ultimi passaggi burocratici e poi giocatore potrà sbarcare a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Poi al francese verrà concesso qualche altro giorno di vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui è atteso a Milanello per unirsi ai suoi nuovi compagni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.