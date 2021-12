Gazzetta - Milan, Giroud punta a rientrare contro il Napoli

Non solo Rafael Leao, anche Olivier Giroud punta a rientrare in campo settimana prossima contro il Napoli (il 19 dicembre a San Siro): a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il recupero del francese alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro procede nel migliore dei modi e tra qualche giorno dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per essere pronto per il big-match contro i campani.