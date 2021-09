Gazzetta - Milan, Ibra giocherà almeno un tempo contro la Lazio

La condizione fisica non può ovviamente essere la migliore, ma Zlatan Ibrahimovic sta bene, è recuperato ed è prontissimo a tornare in campo. E lo farà già domenica contro la Lazio a San Siro: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese non può avere ovviamente i 90' minuti nelle gambe, ma 45' sì e chissà che alla fine Pioli non decida di mandarlo in campo fin dal fischio d'inizio.