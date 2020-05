Gazzetta - Milan, Ibra lavorerà (da solo) sui campi di Milanello

Il Milan è riuscito a organizzarsi in modo da permettere a Ibrahimovic di trascorrere l’intero periodo di isolamento a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan sarà una sorte di custode del centro sportivo rossonero, e quando non sarà chiuso nella sua stanza potrà avere a disposizione le strutture per allenarsi. È senza dubbio il giocatore più allenato della rosa di Pioli, avendo avuto la possibilità, in questi mesi, di allenarsi sul campo dell’Hammarby.