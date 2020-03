Gazzetta - Milan, Ibra nervoso e perplesso

Perplessità e un nervosismo crescente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic è irritato dalla piega che hanno preso le vicende societarie. Dal club filtra un apprezzamento per l’apporto che sta dando lo svedese, ma qualsiasi decisione sul futuro è rimandata alla fine del campionato. Di certo Ibra in questo momento, venendogli a mancare le figure dirigenziali di riferimento (Boban e Maldini), non si sta ritrovando con ciò che pensava di avere quando ha accettato di tornare al Milan.