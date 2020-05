Gazzetta - Milan, Ibra non avrebbe gradito la gestione di alcuni aspetti da parte di Gazidis

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune voci che arrivano da persone vicino a Zlatan Ibrahimovic secondo cui lo svedese non avrebbe gradito la gestione di alcuni aspetti da parte di Ivan Gazidis. Nonostante questo, il giocatore attende di incontrare di persona l'ad milanista per ascoltare l'offerta di rinnovo del club di via Aldo Rossi.