Gazzetta - Milan, il doppio e delicato ruolo di Calhanoglu

Il Milan dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1, che diventerà un 4-2-3-1 in fase di possesso. A supporto di Ibrahimovic agirà Calhanoglu: come riporta La Gazzetta dello Sport, il dieci rossonero avrà un doppio, delicatissimo compito: assistere lo svedese e rompere le scatole a Brozovic. Ma ci sono altre novità in vista: Rebic è in vantaggio su Bonaventura, mentre Kjaer dovrebbe agire al centro della difesa al posto di Musacchio.