Gazzetta - Milan, il messaggio di Maldini alla squadra: nulla è perduto, dare il massimo per raggiungere la Champions

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Paolo Maldini ha parlato in questi giorni a Milanello sia alla squadra che ai singoli giocatori rossoneri. Il messaggio del dt rossonero è stato piuttosto chiaro e semplice: nulla è perduto, tutti devono dare il massimo in questo finale di stagione per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.