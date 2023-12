Gazzetta - Milan, il saluto di Ibra a Simic: stretta di mano e complimenti per l’esordio

La visita di ieri a Milanello di Zlatan Ibrahimovic è durata più di cinque ore. Arrivato a metà mattina, lo svedese, prima di fare un breve discorso alla squadra per presentare il suo nuovo ruolo, ha salutato tutti i giocatori, tra cui ovviamente anche Jan-Carlo Simic che ora si sta allenando regolarmente con la Prima Squadra.

Come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo svedese ha stretto la mano al giovane difensore rossonero e gli ha fatto i complimenti per l'esordio contro il Monza. Il serbo, entrato in campo a metà primo tempo al posto dell'infortunato Pobega, ha anche segnato contro i brianzoli la sua prima rete in Serie A.