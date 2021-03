Il Milan ritrova Ibrahimovic dal primo minuto, ma l’emergenza non è ancora conclusa. Perché super Zlatan è ancora convalescente e gli altri infortunati non sono molto vicini al rientro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossonero devono tener duro per tre-quattro giornate, in attesa di recuperare risorse preziose, soprattutto in attacco.