Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul Milan dopo la chiusura della sessione estiva del mercato, Giampaolo è dotato di un ricco reparto ricco: con Rebic, infatti, ultimo colpo dell’estate rossonera, ci sono Piatek, Suso, Castillejo e Leao. L’arrivo di un altro attaccante (Maldini e Boban hanno fatto un tentativo per Taison) sarebbe stato l’ideale per avere un’alternativa pronta in ogni posizione.