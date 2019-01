Gazzetta - Milan, Leonardo tutor di Paquetà

Nella giornata di ieri, Lucas Paquetà ha svolto il suo primo allenamento ufficiale da giocatore del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli occhi più innamorati (calcisticamente s’intende) erano quelli di Leonardo, il “papà” dell’affare con il Flamengo. Dopo un summit a Casa Milan, il dirigente rossonero s’è diretto a Milanello in compagnia di Maldini e Gazidis per assistere alla seduta di preparazione in vista della gara di Coppa Italia di sabato. In questa prima fase - scrive la Gazzetta - tocca a Leo il ruolo di “tutor” di Paquetà, e non solo per motivi linguistici.