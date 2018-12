Gazzetta - Milan, Montolivo resta a guardare... nonostante l'emergenza

La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Montolivo. Il caso - si legge - è rimasto sepolto per parecchie settimane, ovvero per tutto il tempo in cui il centrocampo del Milan ha avuto altre opzioni a disposizione. Torna d’attualità proprio il giorno del match con la Fiorentina. E non si riparla di lui per ragioni di cuore, bensì per l’emergenza che ha colpito la mediana rossonera. Tra i centrocampisti naturali restano in piedi solo José Mauri e Montolivo, ma l’ex capitano si avvia ad accomodarsi nuovamente in panchina. “Non ho nulla contro di lui - ha dichiarato Gattuso - scelgo i titolari per come si allenano e per come si comportano”. Dal canto suo, Riccardo sente di essersi sempre comportato da professionista. La situazione è davvero troppo strano per non destare la curiosità di tifosi e addetti ai lavori.