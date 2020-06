C’è qualcuno che, nonostante l’uscita di scena dalla Coppa Italia, ricorderà per sempre questa notte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in riferimento al giovanissimo Lorenzo Colombo, che ieri, nel match contro la Juve, ha fatto il suo debutto con i grandi dopo aver segnato a raffica in Primavera. Una soddisfazione anche per Pioli, che lungo la stagione aveva fatto anche esordire Gabbia in Serie A.