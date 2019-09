Gazzetta - Milan, Piatek in forte involuzione

Piatek è in un momento di forte involuzione e la settimana con la nazionale polacca non gli ha fatto bene. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul periodo grigio del polacco. Il pistolero - si legge - è uno che si applica, ma gli schemi di Giampaolo non sembrano il top per un attaccante con le sue caratteristiche. E questo è soltanto uno dei tanti nodi che il tecnico deve cercare di sciogliere in fretta.