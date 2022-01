Gazzetta - Milan, Pioli si tiene stretto Gabbia

Matteo Gabbia non uscirà dal Milan tanto presto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del giovane difensore, richiesto da diversi club di Serie A. In questo momento, però, alla luce dell’emergenza che ha colpito la difesa rossonera, Pioli se lo tiene stretto. Gabbia, tra l’altro si è dimostrato in crescita, così come Kalulu, che ha dalla sua anche una grande duttilità tattica.