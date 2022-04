Gazzetta - Milan, problema al ginocchio per Ante Rebic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic è andato ieri sera regolarmente in panchina, ma non è potuto entrare in campo nella ripresa a causa di un problema fisico rimediato durante l'intervallo: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante croato ha infatti avvertito un dolore al ginocchio durante il riscaldamento tra il primo e il secondo tempo del derby di Coppa Italia. Il suo problema verrà valutato in queste ore dallo staff medico rossonero.