Gazzetta - Milan pronto a pagare per avere Tare

Tare è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini è il primo sponsor del manager albanese, il quale lavorerebbe volentieri al suo fianco. Il problema, però, è il divorzio da Lotito. Il d.s. ha con la Lazio un contratto fino al 2022 e per annullare gli accordi rinunciare a parte di quanto gli spetta oppure stabilire una penale da pagare personalmente o con il contributo del Milan, che per averlo sarebbe disposto alla spesa.