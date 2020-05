Gazzetta - Milan, Rangnick chiede otto collaboratori

È rimasta in sospeso la composizione dello staff di Rangnick. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tedesco vuole avere carta bianca nella scelta del suo gruppo di lavoro. Il Professore chiede il via libera per avere al suo fianco otto collaboratori (almeno tre italiani). Hendrik Almstadt, braccio operativo di Gazidis, sarà uno degli interlocutori (anche per la lingua) del nuovo manager rossonero, così come avrà un ruolo importante Geoffrey Moncada. Occhio, invece, alla candidatura di Paul Mitchell.